شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تنتج أول مسلسل كرتونى «ميزو يتحدى الكورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن إنتاج الجامعة لأول مسلسل كرتونى لها تحت عنوان «ميزو يتحدى الكورونا» وذلك ضمن حملتها المجتمعية الموسعة والهادفة إلى رفع الوعي بمخاطر فيروس كورونا وأهم سبل الوقاية منه.

وأشار «الجمال» إلى أن المسلسل بدأ إذاعته على القناة الرسمية للجامعة والتى أطلقتها الجامعة الشهر الماضي ضمن مساعيها لتعزيز أطر التواصل بينها وبين أفراد المجتمع على نحو مثمر وإيجابي وذلك عبر وسائل الإعلام والمنصات المختلفة للتوصل الإجتماعى.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسلسل الكرتونى كتابة وتصميم وتنفيذ أطباء الامتياز بالجامعة وذلك ضمن مشاركتهم المجتمعية فى حملة الجامعة للتصدي لانتشار كوفيد 19.

وأضاف إلى أن المسلسل يأتي فى إطار حرص إدارة الجامعة أيضاً على استثمار طاقات الشباب الموهيين وتشجيعهم على الإبداع والابتكار وتوفير لهم كافة سبل الدعم اللازم لتنمية مواهبهم.

وكشفت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فكرة المسلسل جاءت بهدف تسهيل تقديم أفكار مختلفة ومتنوعة عن فيروس كورونا لكافة الأعمار، مشيرة إلى أن المسلسل يرتكز على تسليط الضوء لمعتز أو ميزو وهو طبيب امتياز بجامعة أسيوط وما تتضمنه حياته اليومية من مواقف متنوعة تحتوى على رسائل اجتماعية وأخلاقية وطبية كثيرة تهدف فى مجملها إلى تصحيح مفاهيم خاطئة أو توصيل معلومات هامة ومفيدة ، مضيفة إلى أن المسلسل بدأ إذاعته بالفعل أمس ولاقى مشاهدة طيبة وتفاعل كبير تزامناً مع أول أيام شهر رمضان الفضيل وذلك على القناة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط على وذلك على الرابط التالي :

https://www.youtube.com/channel/UCWQ_77kTNASDcbMsBzFiJ2w

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وأوضحت الدكتورة مها غانم، أن المسلسل يجرى تنفيذ حلقاته من خلال فريق عمل يضم الدكتورة مها الخولى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع، والدكتورة رانده شمس رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع، والدكتورة أسماء سليمان المدرس المساعد بذات القسم وأطباء الامتياز محمود سعد وياسر محمد عبد العال وبالتنسيق مع إدارة الإعلام بالجامعة والمختصة بنشاط القناة.