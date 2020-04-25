شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات التعافى من كورونا إلى 98 بالحجر الصحى بالإسماعيلية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، إن المستشفى سجل 12 حالة خروج جديدة، مساء أمس واليوم، كان من ضمنهم إسراء ابنة الدكتور الشهيد أحمد عبده اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذى توفي نهاية مارس الماضى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا، بعد ثماثلهم للشفاء، وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، بينما تم تحويل 7 حالات جدد بعد شفائها إلى فنادق، وجاء التحويل بعد تماثلهم للشفاء، واستقرار حالتهم، ومن المقرر خروجهم نهائيًا من الفنادق إلى منازلهم بعد ساعات عقب الاطمئنان عليهم تمامًا، لتصل أعداد حالات الشفاء والتعافى التام إلى 98 حالة حتى الآن من الحجر الصحى بالإسماعيلية، ويصل إجمالى الحالات التى تم تحويلها من الحجر الصحى بالإسماعيلية إلى 45 حالة، كما يصل إجمالى الحالات التى خرجت من الحجر الصحى بالإسماعيلية حتى الآن 152 حالة، بنسبة 62%، من إجمالى حالات الخروج والدخول.

وأضاف نائب مدير مستشفي أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، أن الحالات التى يتم تحويلها إلى المدن الجامعية أو الفنادق ممن تلقوا العلاج واختفت أعراض فيروس كورونا المستجد عليهم، واستقرت حالتهم للمدن الجامعية بعد تجهيزها وتوفير رعاية طبية بها في كل محافظة، للبقاء بها فترة لحين التأكد من شفائهم التام، وسحب عينة تحاليل جديدة لهم للتأكد من تحويل نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار تخصيص مستشفى أبو خليفة ليكون مقرًا للحجز الصحى، فى حالة الاشتباه بإصابة أى شخص بفيروس كورونا، نظرًا لكفائته وتجهيزه على مستوى عالي، نظرًا لحداثة افتتاح المستشفى، حيث يعد أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيليها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 130 سريرًا، منها 16 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.













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