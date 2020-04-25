شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 8 حالات بعد تعافيها من فيروس كورونا بالحجر الصحى بقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مستشفى قها للحجر الصحي، اليوم السبت، عن خروج 8 حالات الآن من المتعافين من فيروس كورونا المستجد بالمستشفى بعد ورود التقارير الخاصة بحالاتهم والتأكد من سلبية عيناتهم، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 94 متعافيا.

وأكدت الدكتورة أسماء عربي وكيل مستشفى الحجر الصحي قها، أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطلق، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع إلى 94 متعافى، وأن الحالات التى يتم شفائها يتم عمل مسحتين لهم على مدار يوميين متتالين لتأكد من تعافيهم بعد إثبات سلبية العينات.

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وأشارت "عربي" فى تصريح لـ "لليوم السابع"، إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس .

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، فى محاولة جادة وصارمة للقضاء على الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وكانت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلنت إحالة 12 حالة من المصابون بالفيروس، للمدن الجامعية التى تم تحديدها من قبل الوزارة، وذلك لاستقرار حالتهم بشكل كبير وقرب تماثيله للشفاء لاستقبال حالات آخرى جديدة.