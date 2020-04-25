شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع للرأى : 56 % من الإسرائيليين يؤيدون إقامة حكومة بين الليكود و"أزرق- أبيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابدى غالبية المواطنين الإسرائيليين رضاهم عن اعلان حكومة الوحدة الوطنية التي تم التوقيع على اتفاق بشأنها يوم الاثنين الماضي بين بنيامين نتنياهو وبيني جانتس، وذلك وفقًا لنتائج استطلاع أجراه معهد "مدجام" ونشرته القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي اليوم السبت.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 56٪ من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم، يؤيدون اتفاقية الائتلاف هذه، بعد عام ونصف من قبل حكومة مؤقتة وثلاث جولات من الانتخابات البرلمانية.

وأوضحت الصحيفة أن 67% ممن يؤيدون إقامة مثل هذا التحالف هم من الجانب اليميني للخارطة السياسية، مقابل 18٪ يعارضونه.، وعلى جانب "وسط يسار" الخارطة السياسية، ينخفض هذا الدعم بشكل ملحوظ لتصل نسبة الرافضين لهذا التحالف في حكومة وحدة وطنية 43٪.

وأعرب 37٪ من المستطلعة آراؤهم عن رفضهم للعدد الكبير من الوزراء (36 وزيرا) الذين ستتشكل منهم الحكومة، وهو العدد الأكبر في تاريخ حكومات إسرائيل.

ووفقًا لـ 52٪ ممن تم استطلاع آراؤهم، كان بيني جانتس هو الذي قدم أكبر قسط من التنازلات للتوصل إلى اتفاقية حكومة وحدة وطنية، والتي بموجبها سيستبدل جانتس، نتنياهو كرئيس للوزراء بعد سنة ونصف.

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ويرى فقط 38٪ من الإسرائيليين أن نتنياهو فعلا سيفي بتعهد التناوب في موعده بعد عام ونصف مقابل 45٪ ممن لا يثقون بتعهده.