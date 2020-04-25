شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأبيض يحتفل بـ"سبوع" الطفل"يامن"داخل الحجر الصحى بكفر الزيات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم الجيش الأبيض من أطباء وتمريض المتواجدين داخل مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات، حفل سبوع للطفل"يامن" المولد داخل الحجر الصحي لسيدة مصابة بفيروس كورونا، ومحتجزه هي وزوجها داخل المستشفى.

وفاجئ الأطباء المرضي بتعليق زينة رمضان وتوزيع البالونات والهدايا على الاطفال، وأيضا التوجه لغرفة والد الطفل والاحتفال معه بسبوع طفله.

وكانت ياسمين نصر المحتجزه هى وزوجها محمد عواد بالحجر الصحى بكفر الزيات لإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، قد رزقا بمولودهما الأول.

وأعرب الزوج عن فرحته الغامرة بوصول أول مولود له بصحة جيدة وخروج زوجته من غرفة العمليات، مؤكدا أنه أطلق على المولود اسم "يامن" وسيطلق عليه اسم "كورونا" للدلع.

وكان الجيش الأبيض من أطباء وتمريض بالحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات العام قد حرصوا على شراء ملابس جديدة وبطاطين وكوفرتات لاستقبال أول مولود بالمستشفى لسيدة وزوجها مصابون بفيروس كورونا ومحتجزان داخل المستشفى.

واتفق الأطباء والتمريض فيما بينهم على مفاجأة الزوجين بملابس المولود الجديد، لرفع الروح المعنوية للابوين ومشاركتهما فرحة استقبال المولود الجديد.

وفوجئ الزوجين بالأطباء وأطقم التمريض يقدمون لهم ملابس المولود وسط حالة من الفرحة والسعاده بما فعله الأطباء معهما، ورفعهما الروح المعنوية لهما، موجهين الشكر للجيش الأبيض خط الدفاع الأول عن مصر فى مواجهة فيروس كورونا، وعلى ما بذلوه من مجهود أكثر من رائع والسهر بجوار المصابين وتقديم رعاية مستمرة لهم.

وكان الشاب محمد عواد وزوجته ياسمين نصر من محافظة القليوبية، قد احتفلا بعيد زواجهما الأول داخل مستشفى الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات، بعد نقلهما للمستشفى لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وحرص الطاقم الطبي بالمستشفى من أطباء وتمريض على مشاركة الزوجين احتفالهما بعيد زواجهما الأول، وقام الأطباء بإحضار تورته وبلونات للاحتفال مع الزوجين بعيد زواجهما الأول، لرفع الروح المعنوية للزوجين، لتخطي محنه إصابتهما بفيروس كورونا.

كان الزوجين قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلهما للحجر الصحى بكفر الزيات.