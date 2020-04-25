شكرا لقرائتكم خبر عن عزل أسرة الشهيد اللواح 14 يومًا بالمنزل بعد خروجهم من الحجر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت إسراء ابنة الدكتور الشهيد أحمد عبده اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذى توفي نهاية مارس الماضى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا، إن الفريق الطبى المعالج لها، بمستشفي أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، طالبها بعزل نفسها ووالدتها لمدة 14 يومًا بمنزلهم ببورسعيد، بعد خروجهم من الحجر الصحى، وعدم الاختلاط بأى شخص، كإجراء احترازي، بينما يستمر شقيقها الأصغر، محمد البالغ 13 عامًا ونصف في منزل عمه، لحين انتهاء فترة العزل الصحى بالمنزل.

وخرجت قبل قليل، إسراء ابنة الدكتور الشهيد أحمد عبده اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذى توفي نهاية مارس الماضى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا، من مستشفي أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، بعد 26 يوم من دخولها الحجر الصحى.

وقالت إسراء اللواح، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن نتيجة التحليل المعملية العاشرة الخاصة بها والتى تم سحبها للمرة العاشرة داخل مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، أظهرت سلبية وجود فيروس كورونا، للمرة الثانية منذ إصابتها بالفيروس.

وأضافت إسراء اللواح، أن الطاقم الطبى المعالج لها بمستشفي أبو خليفة سحب 10 عينات، كان 8 عينات منهم إيجابية ونتيجة التحليل التاسعة والعاشرة سلبية، وبذلك خرجت الآن من الحجر الصحى بالإسماعيلية، بعد قضائها 26 يوما داخل الحجر الصحى.

وأكدت أبنة الدكتور أحمد اللواح، أن والدتها أمل محمد عرفة، خرجت من الحجر الصحى يوم الإثنين الماضى، بعد أن تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية، وكانت تجلس فى غرفة واحدة معها داخل الحجر الصحى.

وكشفت ابنة اللواح تفاصيل مرحلة العلاج داخل مستشفى الحجر الصجى بالإسماعيلية لها، فالبداية كانت بدخول إسراء الحجر الصحى فى مستشفى أبو خليفة فى 29 من مارس الماضى، بعد ظهور أعراض الإصابة بكورونا عليها وظهور نتيجة التحليل الخاصة بها بإيجابية فيروس كوورنا، بعد يوم من دخول أبيها المستشفى، ثم توفى والدها فى اليوم التالى لدخولها الحجر الصحى، ثم دخلت والدتها الحجر الصحى عقب وفاة زوجها بيوم بعد ظهور إيجابية نتيجة التحليل الخاصة بها، لتمكث الأم والابنة فى الغرفة رقم 201 فى الدور الثانى لمستشفى أبو خليفة من أجل الخضوع للعلاج من فيروس كورونا، وتم سحب 10 عينات تحليل لفيروس كورنا خلال فترة وجودها داخل الحجر الصحى، و8 عينات لوالدتها، أظهرت آخر عينتين لكلًا منهما سلبية.

وتتكون أسرة الدكتور اللواح من الزوجة أمل والابنة إسراء 24 سنة والابن محمد 13 سنة، ولم يُصب بكورونا وتم عزله لمدة 14 يومًا فى منزله.

من ناحية أخرى قالت أمل محمد عرفة، زوجة الدكتور أحمد اللواح، أنها الحمد لله خرجت بالسلامة من مستشفى الحجر الصحى بالإسماعيلية، الإثنين، الماضى، وقررت عزل نفسها لمدة 14 يوم داخل المنزل بمفردها، بناء على نصيحة الأطباء بمستشفى الحجر الصحى بأبو خليفة، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من مشاهدة نجلها محمد 13 عامًا، بسبب قرار وضعها فى العزل بالمنزل، بينما شاهدته فقط من بلكونة المنزل، وهو يقيم منذ وفاة الدكتور اللواح عند عمه ببورسعيد.

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