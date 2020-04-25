شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير..دراسة بسنغافورة تتوقع انتهاء فيروس كورونا فى مصر 20 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت دراسة أعدتها إحدى جامعات سنغافورة توقيت انتهاء أزمة وباء كورونا في العديد من دول العالم، والتي أدت حتى الآن لإصابة أكثر من 2.8 مليون شخص ووفاة نحو 198 ألفا آخرين.

واعتمدت الدراسة، التي نشرتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا أمس الجمعة، على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان.

Advertisements

تظهر نتائج الدراسة، بحسب ما نقلته قناة "الحرة" أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، عدا الأردن ولبنان التي تقول النتائج إنهما أولى دولتين عربيتين انتهت فيهما جائحة كورونا وذلك في 19 و22 من هذا الشهر.

وتضيف أن أزمة وباء كورونا ستنتهي في مصر في 20 مايو، وفي السودان في الرابع من الشهر ذاته، وفي السعودية ستصل لذروتها في الأول من مايو على أن تنتهي مطلع يونيو.