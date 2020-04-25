​بالصور- مواصلة أعمال تطهير مترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، اليوم السبت، مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير، داخل محطات المترو، في إطار إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.
وتواصل فرق من شركة المترو، تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم داخل المحطات، منذ الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر.
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