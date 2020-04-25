محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تجاوزت عتبة 5 مليون اختبار بخصوص فيروس كورونا المستجد المسبب بمرض كوفيد-19.
وأضاف ترامب، عبر تويتر، "ذلك أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، في الواقع ، أكثر من جميع الدول الكبرى مجتمعة!"، مؤكدا أن العديد من مواقع الاختبار مفتوحة ومتاحة.
وتابع قائلا "لا تصدقوا الأخبار المزيفة!".
وقال ترامب يوم الجمعة إنه لا يوجد عقار حتى الآن ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن بلاده تقوم بالعديد من الاختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد الفيروس القاتل.
وأكد أن الولايات المتحدة حققت تقدما ملحوظا في مكافحة الفيروس خلال الأيام السبعة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لقد اجتزنا للتو 5 ملايين اختبار لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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