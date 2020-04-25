برلمانية : جهود تنمية سيناء لا تقل عظمة عن تحريرها من الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - ميرا إبراهيم

هنأت النائبة مايسة عطوة ، وكيل لجنة القوي العاملة، جموع الشعب المصري وقواته المسلحة، بعيد تحرير سيناء، مؤكدة أن ما تقوم به الدولة في هذه البقعة الغالية من الأرض المصرية من تنفيذ مشروعات عملاقة وإقرار للتنمية والأمان لمواطنيها، لا يقل عظمة عن جهود تحريرها من الاحتلال.

وأشارت عطوة في بيان لها، إلى أن ذكرى تحرير سيناء هي مناسبة غالية على قلوب جميع المصريين، خاصة بعد استعادة كل شبر من تراب هذا الوطن، وتكليل جهود وبطولات المصريين في حرب أكتوبر المجيدة.

ولفتت وكيلة القوي العاملة إلى أن جيش مصر لا يزال على العهد القائم على العمل من اجل رفعة مصر وسلامة أراضيها واستقرارها وصون مقدساتها، مثمنة جهود القوات المسلحة والشرطة في القضاء على العناصر الإرهابية في سيناء، وأيضا مجهود مؤسسات الدولة في إقرار التنمية المستحقة لمواطنيها.