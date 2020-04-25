تصل ﻹلغاء الترخيص.. ننشر العقوبات المقررة للمطاعم المخالفة لتعليمات الحكومة في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، عن عدد المنشآت المرخصة من قبل وزارة السياحة، موضحا أنها تبلغ نحو 1370 منشأة على مستوى الجمهورية وتشمل مطاعم (سياحية وثابتة وعائمة وديسكو وكافية).

وأكد المصري لمصراوي، أن الغرفة ووزراة السياحة أعلنت كل الشروط الخاصة بعمل المنشآت السياحية (التيك واي والدليفري) والاجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار إلى وجود لجان من جانب وزارة السياحة للتفتيش والمتابعة اليومية على المطاعم والمحال طول شهر رمضان، للتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والشروط الموضوعة للعمل في إطار مكافخة فيروس كورونا وحفاظا علر سلامة المواطنين والعاملين.

وأوضح أن العقوبات المقررة للمخالفين لتعليمات الحكومة، تتضمن إنذار المنشأة المخالفة أول مرة، على أن يتم متابعتها في اليوم التالي مباشرة للتأكد من تطبيق التعليمات، وفي حال المخالفة مرة أخرى يتم إلغاء الترخيص من قبل وزارة السياحة وفقا للقانون.

وقال إن وزارة السياحة لم تقرر على المنشأة المخالفة أي عقوبات مالية حتى الآن، لكن إلغاء الترخيص أشد من أي غرامة مالية.

وأشار إلى استمرار العمل في المطاعم على مدى الأسبوع الكامل حتى الساعة 9 مساء -موعد الحظر- ويشمل (التيك واي) بينما عمل (الدليفري) مستمر 24 ساعة، وتعمل المطاعم بالعاملين فقط دون استضافة "الزبائن" نهائيا.

وأرسلت وزارة السياحة، أمس، عددا من لجان المرور للتفتيش على المنشآت السياحية في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ووسط البلد والزمالك والكورنيش والجيزة والهرم وأكتوبر والتجمع وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الشروط المقررة، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ عقوبات صارمة تجاه من لا يلتزم بها.

وجاءت الشروط كالتالي:

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- الالتزام بتشغيل العاملين بحد أقصى 50% من حجم العمالة.

- اخضاع أفراد العمالة للكشف الطبي مع قياس درجات الحرارة بصورة يومية طوال شهر رمضان.

- تدريب العاملين على مهارات السلامة، والتزامهم بارتداء الملابس الواقية (أقنعة وقفازات).

- التزام العاملين بالإجراءات الوقائية لنظافة وتعقيم المطعم.

-ضرورة التزام العاملين بالمواعيد المعمول بها لحظر التجول.

- إعداد منطقة انتظار ملائمة خارج المكان.

- ألا يسمح بتكدس العملاء في ذات الوقت داخل المطعم للطلب والاستلام.

- تطبيق معايير التباعد الاجتماعي داخل المطعم أو المنشأة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت السياحية، على متابعة المطاعم السياحية للتأكد من التزامها باتباع الشروط والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء للسماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي) طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك مع الالتزام بالضوابط المقررة.