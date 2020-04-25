السيسي: ما كان لیحدث تحرير سيناء إلا بمعركة نضال وكفاح بكل الجبھات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في مثل ھذا الیوم استعادت مصر كامل ترابھا الوطني، وما كان ھذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء.

وأضاف الرئيس في تدوينه على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "تحیة خالدة في ھذا الیوم المجید إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصیل، تحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك، تحیة لبراعة المفاوض المصري، وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاریخیة".

وتابع الرئيس: "عاشت مصر وطنا كریما عزیزا، نبذل من أجله كل غال ونفیس.. كل عام وأنتم بخير".