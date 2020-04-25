محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقت أجهزة الأمن، القبض على 5 عناصر إجرامية بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها. وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة تخصصوا فى الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة أمكن إستهداف وضبط خمسة أشخاص (مقيمين بدائرة قسمى "بولاق الدكرور، والجيزة"- لهم معلومات جنائية مسجلة) حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم(322 لفافة لبودرة مخدر الحشيش الصناعى "الإستروكس – الفودو" وزنت 500جرام –33 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 60 جرام –68 قرص مخدر- مبالغ مالية –3 هواتف محمولة). وبمواجهتهم بالمضبوطات إعترفوا بحيازتها بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 5 عناصر إجرامية قبل بيعهم حشيش وهيروين على عملائهم في بولاق الدكرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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