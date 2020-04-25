محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: حصلت أجهزة الأمن بوزراة الداخلية 30 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و2.3 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبى وأموال عامة خلال أسبوع بمختلف المحافظات . جاء ذلك فى أعقاب حملات نظمتها ادارات الاموال العامة والتهرب الضريبى ومباحث الكهرباء بالاشتراك مع قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية على مستوى الجمهورية.

وضبط (58335) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (30700354) جنيه.

كما ضبط (1079) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ضمت (175) قضية ضرائب عامة، كشف (56) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (27) قضية فى مجال الجمارك، (6) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (286) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (379) حكم قضائى، (131) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (13) قضية فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبى، توظيف أموال، تهريب جمركى"، (6) قضايا فى مجال جرائم "إختلاس المال العام–إحتيال مصرفى–كسب غير مشروع –غسل أموال".. بقيمة بلغت(2359321262جنيه مصرى)، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها.

وفى سياق آخر حررت الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، (1197) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض -أموال عامة -تسول- حيازة مواد مخدرة - باعة جائلين - إتصالات وبريد) ، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابى، ضم(3 متهمين) إرتكبوا واقعة"سرقة" .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنعاش خزينة الدولة بـ 2.3 مليار قضايا تهرب ضريبى واموال عامة و30 مليون مخالفات كهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.