النيابة تستعجل تحليل المخدرات لسائق السيارة التريلا المتهم بالتسبب في حادث الطريق الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

استعجلت نيابة الصف، تقرير الطب الشرعي حول تحليل المخدرات الخاص بسائق السيارة التريلا المتهم بالتسبب في مصرع وإصابة 31 شخصًا، في حادث تصادم على الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف خلال فترة حظر التجوال.

تسلمت النيابة تقارير لجنة مهندسي المرور المكلفة بفحص السيارة المتسببة في الحادث و١٤ سيارة أخرى متضررة وتنتظر تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمتهم للتصرف في القضية باحالتها للمحاكمة الجنائية.

وقال السائق في تحقيقات النيابة الصف انه يوم الحادث فوجيء بتوقف صف طويل وعدد كبير من السيارات فحاول تفاديها الا ان عجلة القيادة اختلت بيده ولم يتمكن من السيطرة علي السيارة لثقلها فارتطم بالسيارات المتوقفة بكمين الحظر.

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وكانت القت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على السائق بعد هروب دام لأربعة أيام عقب الحادث وتبين أنه يدعي "مسعد. ع. أ "، ويبلغ من العمر 48 عامًا مقيم بقرية ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكشفت التحقيقات أن الكمين كان متوقفا به ١٤ سيارة ضمت ٨ سيارات ملاكي و٦ أجرة وميكروباص، كان ضباط الكمين يفحصون خطوط سيرهم، وأسباب تواجدهم في الشارع وقت سريان حظر التجول.

وشكلت النيابة لجنة من مهندسي المرور لفحص السيارة المتسببة في الحادث، والتأكد من وجود عطل بها من عدمه، وفحص السيارات المتضررة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة كاملة.