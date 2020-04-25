"أسلحة نارية ومخدرات".. الأمن العام يضبط 16 متهما بممارسة أعمال البلطجة في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 191 قطعة سلاح ناري، و194قضية مخدرات، وتنفيذ 76114 حكما قضائيا متنوع.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 3 تشكيلات عصابيةضموا 9 متهمين ارتكبوا 17 حادث متنوع، و16 متهما لممارستهم بأعمال البلطجة، و100 دراجة نارية مخالفة، و12 ألف، و785 مخالفة مرورية متنوعة، وإعادة سيارة ودراجة نارية مبلغ بسرقتهم بالإضافة إلى فحص 78 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.