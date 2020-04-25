الداخلية: ضبط 218 قضية احتكار سلع و200 مخالفة لقرار الإغلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة؛ تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال، والتصدي، لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 890 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها 218 قضية في مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، و200 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية وغلق 3 أماكن نشاط تعليمي - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة".

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.