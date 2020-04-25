أخبار مصر | برلمانية تطالب "القوى العاملة" بإعادة فتح التسجيل للعمالة غير المنتظمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب "القوى العاملة" بإعادة فتح التسجيل للعمالة غير المنتظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت سولاف دوريش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماه الوطن، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، بشأن إعادة فتح التسجيل مرة اخري للعمالة الغير منتظمة من خلال الموقع الألكترونى للوزراة.

وأضافت "درويش" -فى بيان لها: يجب أن نعطى فالفرصة مرة ثانية للعمال الذين لم يتثنى لهم التسجيل فى المرحلة الأولى والذين ينطبق عليهم الشروط المطلوبة فى التقديم مرة اخري، حتى يستطيعون الاستفادة من المنحة التى تقدمها الدولة للعمالة الغير منتظمة لمساعدة خلال هذه الاوقات العصيبة.

وأوضحت وكيل اللجنة، أنه يوجد عدد كبير من المواطنين لم يتم أرسال رسالة الأستحقاق لهم مع العلم أنهم مستحقين ولا يوجد لديهم تأمينات أو أملاك وينطبق عليهم شروط المنحة والبعض الآخر لم يستطيع او يلحق بالتسجيل الإلكترونى على الموقع نظرًا لوجود ضغط على السيستم أثناء فترة التقديم.

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وهنأت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة، بمجلس النواب جموع الشعب المصري وقواته المسلحة، بعيد تحرير سيناء، مؤكدة أن ما تقوم به الدولة في هذه البقعة الغالية من الأرض المصرية من تنفيذ مشروعات عملاقة وإقرار للتنمية والأمان لمواطنيها، لا يقل عظمة عن جهود تحريرها من الاحتلال.

وأشارت مايسة عطوة في بيان لها، إلى أن ذكرى تحرير سيناء هي مناسبة غالية على قلوب جميع المصريين، خاصة بعد استعادة كل شبر من تراب هذا الوطن، وتكليل جهود وبطولات المصريين في حرب أكتوبر المجيدة.

ولفتت وكيلة القوي العاملة أن جيش مصر لا يزال على العهد القائم على العمل من اجل رفعة مصر وسلامة أراضيها واستقرارها وصون مقدساتها، مثمنة جهود القوات المسلحة والشرطة في القضاء على العناصر الإرهابية في سيناء، وأيضا مجهود مؤسسات الدولة في إقرار التنمية المستحقة لمواطنيها.

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