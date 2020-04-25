أخبار مصر | برلمانية تطالب "القوى العاملة" بإعادة فتح التسجيل للعمالة غير المنتظمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب "القوى العاملة" بإعادة فتح التسجيل للعمالة غير المنتظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدمت سولاف دوريش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماه الوطن، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، بشأن إعادة فتح التسجيل مرة اخري للعمالة الغير منتظمة من خلال الموقع الألكترونى للوزراة.
وأضافت "درويش" -فى بيان لها: يجب أن نعطى فالفرصة مرة ثانية للعمال الذين لم يتثنى لهم التسجيل فى المرحلة الأولى والذين ينطبق عليهم الشروط المطلوبة فى التقديم مرة اخري، حتى يستطيعون الاستفادة من المنحة التى تقدمها الدولة للعمالة الغير منتظمة لمساعدة خلال هذه الاوقات العصيبة.
وأوضحت وكيل اللجنة، أنه يوجد عدد كبير من المواطنين لم يتم أرسال رسالة الأستحقاق لهم مع العلم أنهم مستحقين ولا يوجد لديهم تأمينات أو أملاك وينطبق عليهم شروط المنحة والبعض الآخر لم يستطيع او يلحق بالتسجيل الإلكترونى على الموقع نظرًا لوجود ضغط على السيستم أثناء فترة التقديم.
إقرأ أيضا..
وهنأت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة، بمجلس النواب جموع الشعب المصري وقواته المسلحة، بعيد تحرير سيناء، مؤكدة أن ما تقوم به الدولة في هذه البقعة الغالية من الأرض المصرية من تنفيذ مشروعات عملاقة وإقرار للتنمية والأمان لمواطنيها، لا يقل عظمة عن جهود تحريرها من الاحتلال.
وأشارت مايسة عطوة في بيان لها، إلى أن ذكرى تحرير سيناء هي مناسبة غالية على قلوب جميع المصريين، خاصة بعد استعادة كل شبر من تراب هذا الوطن، وتكليل جهود وبطولات المصريين في حرب أكتوبر المجيدة.
ولفتت وكيلة القوي العاملة أن جيش مصر لا يزال على العهد القائم على العمل من اجل رفعة مصر وسلامة أراضيها واستقرارها وصون مقدساتها، مثمنة جهود القوات المسلحة والشرطة في القضاء على العناصر الإرهابية في سيناء، وأيضا مجهود مؤسسات الدولة في إقرار التنمية المستحقة لمواطنيها.
خروج 71 مصابا بكورونا من مستشفى العزل عقب تعافيهم
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.
وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.
وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.