أخبار مصر | في يومهم العالمي.. نصائح الأطباء البيطريين للوقاية من كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر في يومهم العالمي.. نصائح الأطباء البيطريين للوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل الأطباء البيطريين حول العالم، اليوم السبت، باليوم العالمي للطبيب البيطري الذي يوافق سنويا السبت الأخير من شهر أبريل، وذلك بهدف التوعية بدور الطبيب البيطري في المجتمع والحفاظ على صحة الحيوان والإنسان.

وترصد 'الخليج 365' عدة نصائح للبيطريين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

- الانسان المريض بالسعال أو العطس لا ينزل من بيته حتى يشفى.

- عدم الإختلاط بالأشخاص فى الإمكان العامة سواء النوادى ودور العبادة والمواصلات والمباريات او الاجتماعات او أى تجمع بشرى، لعدم انتقال اى فيروس او مرض منه إلى الأشخاص الآخرين وينتشر ويصبح عدوى كبيرة.

- كل مصاب بالسعال والعطس لابد التواصل مع الدكتور وعدم الإهمال حتى يتم تدارك الأمر سواء كان مرضا عاديا او فيروسى.

- على أفراد العائلة عدم إستخدام أى اشياء شخصية للمصاب فى المنزل سواء بالسعال او العطس.

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- الكف عن بعض العادات مثل تبادل القبلات بين الاصدقاء والاقارب عند الترحيب والمدوامة.

- غسيل اليد بالماء والصابون والمطهرات.

وبرزت أهمية الطب البيطري في السنوات الأخيرة مع اكتشاف أمراض مشتركة اهتم بها الإعلام على نطاق واسع، من جنون البقر في بريطانيا إلى سارس في الصين وغيرها من الأمراض المشتركة الأخرى.

وكان وجه الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب - كلمة للأطباء البيطريين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطرى اليوم.

قال العامرى: السادة زملائي الأعزاء أطباء بيطريين مصر..كل التحية والتقدير لحضراتكم جميعا بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطري السبت بمشيئة الله..كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر في ظل الظرف الاستثنائي في ظل وجود جائحة فيروس كورنا المستجد.

كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الجنود المجهولة الذين يقومون على تطهير المنشاءات الحيوية والهامة من اجل الحفاظ على صحة المواطنين وو وقايتهم من الأمراض في ظل ظروف صعبة.. كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر والذين سقط منهم البعض واصيب بفيروس كورونا المستجد وهو يقوم بالكشف على الغذاء من أصل حيواني في المستشفيات من أجل تقديم غذاء آمن للمرضى.

