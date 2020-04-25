أخبار مصر | في يومهم العالمي.. تعرف على إجراءات نقابة الأطباء البيطريين لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر في يومهم العالمي.. تعرف على إجراءات نقابة الأطباء البيطريين لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل الأطباء البيطريين حول العالم، اليوم السبت، باليوم العالمي للطبيب البيطري الذي يوافق سنويا السبت الأخير من شهر أبريل، وذلك بهدف التوعية بدور الطبيب البيطري في المجتمع والحفاظ على صحة الحيوان والإنسان.

وترصد 'الخليج 365' أهم الإجراءات التي إتخذتها نقابة البيطريين لعدم إصابة أعضائها بفيروس كورونا:-

- التعاون مع الجهات المعنية كوزارة الصحة والبيئة والهيئه العامة للخدمات البيطريية.

- الاتفاق علي وجود إشراف بيطري في الأسواق.

- أخذ عينات من الحيوانات للتأكد من عدم إصابتها بأي فيروسات وأمراض وبائية خاصة أن الحيوان المصاب لاتظهر عليها أمراض.

- الحفاظ علي نظافة وتطهير الأسواق بشكل دوري.

- الإشراف علي محلات بيع الحيوان ونظافتها وإرفاق الشهادات الصحية الخاصة بالحيوان قبل عرضه للبيع وأن يخضغ لحجر صحي لمدة 21 يوم.

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- توعية المربين بالتعليمات قبل شراء أو بيع الحيوانات وذلك لضمان عدم الإصابة أو إنتقال الأمراض أو العدوي.

- التغذيه السليمة للمواطنين لرفع المناعه ومقاومة الأمراض "الوقاية خير من العلاج".

هذا لأن اليوم العالمي للطبيب البيطري هذا العام مختلفا بعد ما ضرب فيروس كورونا العالم وأصاب الكثيرين، مما أدي لإلغاء التجمعات والحفلات.

وكانت برزت أهمية الطب البيطري في السنوات الأخيرة مع اكتشاف أمراض مشتركة اهتم بها الإعلام على نطاق واسع، من جنون البقر في بريطانيا إلى سارس في الصين وغيرها من الأمراض المشتركة الأخرى.

وكان وجه الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب - كلمة للأطباء البيطريين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطرى اليوم.

قال العامرى: السادة زملائي الأعزاء أطباء بيطريين مصر..كل التحية والتقدير لحضراتكم جميعا بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطري السبت بمشيئة الله..كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر في ظل الظرف الاستثنائي في ظل وجود جائحة فيروس كورنا المستجد.

كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الجنود المجهولة الذين يقومون على تطهير المنشاءات الحيوية والهامة من اجل الحفاظ على صحة المواطنين وو وقايتهم من الأمراض في ظل ظروف صعبة.. كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر والذين سقط منهم البعض واصيب بفيروس كورونا المستجد وهو يقوم بالكشف على الغذاء من أصل حيواني في المستشفيات من أجل تقديم غذاء آمن للمرضى.

