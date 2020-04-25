أخبار مصر | في اليوم العالمي له.. أدوار مهمة للطبيب البيطري غير علاج الحيوانات

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي له.. أدوار مهمة للطبيب البيطري غير علاج الحيوانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل الأطباء البيطريين حول العالم، اليوم السبت، باليوم العالمي للطبيب البيطري الذي يوافق سنويا السبت الأخير من شهر أبريل، وذلك بهدف التوعية بدور الطبيب البيطري في المجتمع والحفاظ على صحة الحيوان والإنسان.

وتأتي مسئولية البيطري عن صحة وسلامة اللحوم والذبائح في المجازر، والرقابة على المنشآت الغذائية (كالفنادق والمطاعم والمطارات) والإشراف الصحي عليها، إلى جانب مسئوليته عن سلامة وصحة الأغذية الحيوانية (لحوم، ألبان، وجميع المنتجات الحيوانية).

وترصد 'الخليج 365' دور الطبيب البيطري في اليوم العالمي للبيطريين.

- الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول ضد الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوان.

- متابعة الحالة الوبائية عالميًا من خلال متابعة الأمراض والتحصين واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

- دورهم في المحاجر البيطرية في المنافذ الجوية والبريه والبحرية؛ لمنع دخول الأوبئة والأمراض والكشف على الحيوانات والأغذية القادمة عبر هذه المحاجر، ومنع دخول الحيوانات المصابة أو المشتبه بها، من خلال عمل المحاجر البيطرية.

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- حماية ووقاية الحيوانات من الأمراض من خلال برامج التحصين التي تعطى للحيوانات ضد مختلف الأمراض، وذلك بغرض حماية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها.

- دور البيطري في تثقيف الناس وتوعيتهم بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والتي يجهلها الكثير من الناس.

- دورهم عند معالجة ومراقبة الحيوانات الأليفة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلي الحيوانات البرية.

- الاستعانة بالأبحاث العلمية المتطورة لإنتاج سلالات حيوانية جيدة لإنتاج كميات وافرة من اللحوم أو الألبان في وقت سريع مع استهلاك غذائي بسيط.

هذا ووجه الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب - كلمة للأطباء البيطريين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطرى اليوم.

قال العامرى: السادة زملائي الأعزاء أطباء بيطريين مصر..كل التحية والتقدير لحضراتكم جميعا بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطري السبت بمشيئة الله..كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر في ظل الظرف الاستثنائي في ظل وجود جائحة فيروس كورنا المستجد.

كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الجنود المجهولة الذين يقومون على تطهير المنشاءات الحيوية والهامة من اجل الحفاظ على صحة المواطنين وو وقايتهم من الأمراض في ظل ظروف صعبة.. كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر والذين سقط منهم البعض واصيب بفيروس كورونا المستجد وهو يقوم بالكشف على الغذاء من أصل حيواني في المستشفيات من أجل تقديم غذاء آمن للمرضى.

