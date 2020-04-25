أخبار مصر | في اليوم العالمي للبيطريين.. تعرف على بداية الاحتفال بتلك المناسبة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي للبيطريين.. تعرف على بداية الاحتفال بتلك المناسبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل الأطباء البيطريين حول العالم، اليوم السبت، باليوم العالمي للطبيب البيطري الذي يوافق سنويا السبت الأخير من شهر أبريل، وذلك بهدف التوعية بدور الطبيب البيطري في المجتمع والحفاظ على صحة الحيوان والإنسان.

وفي يوم الطبيب البيطري العالمي، تقوم نقابات الأطباء البيطريين واتحاداتهم في مختلف البلدان بنشاطات مجتمعية تهدف إلى التوعية بدور الطبيب البيطري، للحفاظ على الصحة الحيوانية، ومواجهة الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوانات للبشر والعكس.

أما اليوم العالمي للطبيب البيطري هذا العام مختلفا بعد ما ضرب فيروس كورونا العالم وأصاب الكثيرين، مما أدي لإلغاء التجمعات والحفلات.

ولكن بالرغم من ذلك قرر الأطباء البيطريين في مصر إرسال معايدات لبعضهم عن طريق السوشيال ميديا، والبرقيات تظهر فيها المحبه والإحترام لبعضهم.

وتأتي بداية الاحتفال بتلك المناسبة لعام 2000، حين قرر الأتحاد العالمي للطب البيطري في بلجيكا تخصيص يوم السبت الأخير من شهر أبريل كل عام يوما عالميا للطبيب البيطري.

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وبدأت فكرة الأتحاد نهاية القرن التاسع عشر حين دعا أستاذ التشريح والفسيولوجي البريطاني جون غامغي، زملاءه من دول أوروبية لاجتماع في برلين عام 1863 حضره أكثر من مئة طبيب بيطري من عشر دول أوروبية.