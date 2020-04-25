أخبار مصر | "مرصد الإفتاء" يشيد ببسالة القوات المسلحة في التصدي للإرهاب

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "مرصد الإفتاء" يشيد ببسالة القوات المسلحة في التصدي للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة البواسل وبالضربات الناجحة والمتلاحقة لأبطال القوات المسلحة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب، وذلك بمناسبة الاحتفالات بذكرى "تحرير سيناء الحبيبة" التي تحل اليوم السبت 25 أبريل.

وأكد مرصد الإفتاء في بيانه الذي أصدره اليوم السبت، أن ما يقدمه أبطال القوات المسلحة البواسل في الدفاع عن تراب الوطن ومواجهة جماعات الغدر والإرهاب والضلال وحماية الحدود المصرية تعكس يقظة أبطال القوات المسلحة وحمايتهم لكل شبر من تراب الوطن.

وتوجه مرصد الإفتاء بأصدق التهاني إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد أحمد زكي -القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي- وللقوات المسلحة المصرية قادةً وضباطًا وجنودًا، وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى "تحرير سيناء" الحبيبة التي توافق 25 أبريل من كل عام.

وأشار المرصد إلى نجاح جهود القوات المسلحة في توجيه العديد من الضربات الاستباقية القوية ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية لتقويض قدرتها على شن أية عمليات إرهابية إجرامية ضد الوطن.

وأشاد مرصد الإفتاء بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب في كل مكان.

ودعا مرصد الإفتاء إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية.