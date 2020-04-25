أخبار مصر | الري: إزالة مستمرة لكافة أشكال التعديات على نهر النيل

قامت أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل الممثلة في الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبري والإدارة المركزية بوزارة الري، بحملات مكبرة لحماية نيل القاهرة الكبري وبني سويف والمنيا وبمتابعة علي مدار اللحظة من السيد المهندس علاء خالد رئيس القطاع.

وقامت منذ الصباح الباكر بإزالة كافة أشكال التعدي التي تتم بمعرفة أحد السادة أعضاء مجلس النواب والمتمثلة في أعمال ردم بالمجري المائي وتعلية منسوب الأرض بإحدي القري النيلية بمحافظة الجيزة وذلك علي مسطح يجاوز خمسة آلاف متر مسطح.

ولازلت فرق ومعدات الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة تتابع العمل لرد الشيء لأصله وإزالة أي آثار للتعدي وذلك علي حساب المخالف.

وقال وزارة الري في بيان لها: ينتهز القطاع الفرصة للتأكيد علي أن كافة أجهزته في يقظة تامة لوأد أي محاولة للتعدي علي نهرنا الخالد وأنها ستقف بالمرصاد حيال كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة من حظر تجوال وإجراءات احترازية تشهدها البلاد لنيل أي مكتسبات دون وجه حق

تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.