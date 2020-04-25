مصر | حفظ التحقيقات في حريق شقتين بعزبة النخل

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيقات في حريق شقتين بعزبة النخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة اليوم السبت، حفظ التحقيقات في واقعة حريق شب داخل شقتين سكنيتين، بشارع الفريد بمنطقة عزبة النخل، بعدما التأكد من عدم وجود شبة جنائية.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق شب داخل شقتين سكنيتين، بشارع الفريد بمنطقة عزبة النخل، دون خسائر بشرية.

وتلقى اللواء أسامة فاروق، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، مفاده نشوب حريق هائل داخل عقار بشارع الفريد بمنطقة عزبة النخل، وعلي الفور تم الدفع ب4 سيارات إطفاء، و2 سلم هيدروليكي، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، والسيطرة عليه وإخماده.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.