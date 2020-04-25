مصر | تجديد حبس المتهم بسرقة خزائن شركة في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس المتهم بسرقة خزائن شركة في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضى العارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم السبت، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، لسرقته ٣ خزائن بإحدى شركات الاستثمار السياحى والعقارى في مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى الإدارة شرطة النجدة بلاغا باكتشاف سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وفضية وساعة يد من داخل (شركة استثمار سياحي وعقاري كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر).

وبالانتقال إلى مقر الشركة والفحص تبين وجود كسر 3 خزائن حديدية فارغة، وبعثرة بمحتوياتها وسرقة مبالغ مالية، ومشغولات ذهبية، وساعة ماركة عالمية، وتبين وجود كسر بالشباك الخلفى للشركة وأثار عنف بـ 4 خزائن.