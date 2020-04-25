مصر | حملة أمنية مكبرة تستهدف بؤر تجارة المخدرات في سوهاج

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حملة أمنية مكبرة تستهدف بؤر تجارة المخدرات في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط ستة من العناصر الإجرامية بدائرة مركز طما بسوهاج تخصص نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق والإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، إستهدفت ضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائم بنطاق واسع بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.. حيث أسفرت نتائج الحملة عن:

ضبط أربعة أشخاص (لهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة المركز).. وبحوزتهم (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام، عدد 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، سيارة، مبلغ مالى، 6 هواتف محمولة، 3 قطعة سلاح أبيض).

ضبط شخصين (لهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بدائرة المركز).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،100 كيلو جرام، تروسيكل بدون لوحات معدنية، سيارة، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، 3 قطعة سلاح أبيض).

بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للإتصال بعملائهم والأسلحة البيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وإستخدام الدراجات النارية والسيارات فى عملية الترويج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

بـ"2 كيلو حشيش".. سقوط أحد العناصر الإجرامية في الصف

بـ21 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وزنت ما يقرب من 2.5 كيلو، سقط تاجر مخدرات في قبضة ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير الأمن.

وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف برئاسة الرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز، مفادها قيام "نادي.س.ع"،41 سنة، عاطل، ومقيم دائرة المركز، بمزاولة نشاطًا اجراميًا تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وأُعدت مأمورية بعد استئذان النيابة العامة، برئاسة العقيد محمد علي مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم أحمد صبحي وكيل فرقة أطفيح والصف، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وغثر بحوزته على21 قطعة لجوهر المخدر وزنت جميعها 2 كيلو و300 جرام، 2 هاتف محمول.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتمكنت من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.