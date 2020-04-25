شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: الإفراج عن 4011 نزيلا بمناسبة ذكرى «تحرير سيناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت وزارة الداخلية، عن 4011 نزيلا، وذلك بمناسبة ذكري تحرير سيناء.

وقالت الداخلية: «تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2020، فقد قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وإنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 3778 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو».

وأضافت: «كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلاً إفراجًا شرطيًا.

وتابعت: «يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع».