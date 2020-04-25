شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية «سبوع يامن» في مستشفى العزل: الأب والأم مصابان بكورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مستشفى عزل كفر الزيات بالغربية، اليوم الأحد، حفل «سبوع» للطفل «يامن» أول مولود داخل المستشفى، كما نظم حفل عيد ميلاد لأحد الأطفال المصابين بفيروس كورونا وذلك في إطار رفع الروح المعنوية للأطفال والمرضى وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم.

مستشفي العزل بكفر الزيات تحتفل بسبوع أول مولد كورونا

وأوضح الدكتور أحمد البرعي مدير مستشفى عزل كفر الزيات، أن إدارة المستشفى بالتعاون مع الطاقم الطبي حرصوا على إقامة حفل سبوع للطفل «يامن»، وذلك بعد مرور أسبوع على ولادته داخل المستشفى، أثناء خضوع والده ووالدته للعلاج من فيروس كورونا بعد إصابتهما ونقلهما من محل إقامتهما في شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، إلى مستشفى عزل كفر الزيات، وتم إجراء أول عملية ولادة في المستشفى له وهي الوحيدة حتى الآن.

مستشفي العزل بكفر الزيات تحتفل بسبوع أول مولد كورونا

كما أعرب الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن شكره لإدارة مستشفى كفر الزيات للعزل الصحى، على الأجواء الرمضانية بحلول شهر رمضان وتركيب الزينة في أروقة المستشفى، وتوزيع فوانيس على الأطفال والغناء لهم بأغانى الشهر المبارك بهدف رسم البهجة والسرور على وجوه المرضى المصابين بفيروس كورونا، والمساهمة في دعم الصحة النفسية لهم.

مستشفي العزل بكفر الزيات تحتفل بسبوع أول مولد كورونا

مستشفي العزل بكفر الزيات تحتفل بسبوع أول مولد كورونا

مستشفي العزل بكفر الزيات تحتفل بسبوع أول مولد كورونا