شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: عيد تحرير سيناء علامة بارزة ومضيئة في تاريخ مصر الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أن عيد تحرير سيناء يمثل علامة بارزة ومضيئة في تاريخ مصر الحديث. وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «يمثل عيد تحرير سيناء علامة بارزة ومضيئة في تاريخ مصر الحديث، ذلك اليوم الذي بددت مصر فيه الأوهام وإستعادت من خلاله آخر شبر من تراب سيناء الحبيبة، بفضل سواعد وعقول أبنائها المخلصين وتضحياتهم العظيمة. كل عام ومصر عزيزة قوية في تقدم ورخاء دائمًا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,092

تعافي 1,075

وفيات 294

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