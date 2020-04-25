شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى : تحیة خالدة في ھذا الیوم المجید لشھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصیل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء.

وقال في منشور له على «فيس بوك»: «في مثل ھذا الیوم، استعادت مصر كامل ترابھا الوطني، وما كان ھذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضته￼ مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء».

وأضاف: «تحیة خالدة في ھذا الیوم المجید إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصیل، تحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك، تحیة لبراعة المفاوض المصري، وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاریخیة. عاشت مصر وطنا كریما عزیزا، نبذل من أجله كل غال ونفیس.كل عام وأنتم بخير»