شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية: توريد 15 ألف و383 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، توريد ما يزيد عن 15 ألف و383 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد لعام 2020، حيث بلغ ما تم توريده اليوم 25 أبريل ما يزيد عن 3577 طن قمح، مشيرًا بأن عملية التوريد مستمرة يوميًا حتى الانتهاء من موسم الحصاد.

ووجه محافظ المنوفية اللجان المختصة بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددًا على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.

وناشد محافظ المنوفية المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم.

جدير بالذكر أنه قد تم البدء في توريد القمح يوم 15 من الشهر الجاري، وبدأت الصوامع في استقبال الأقماح الجديدة والتأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين.