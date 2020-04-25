شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة النفسية تنتهى من برنامج موحد لعلاج المدمنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عن الانتهاء من وضع البرنامج العلاجى الموحد الذى سيتم تطبيقه فى كل أقسام الإدمان فى مستشفياتها.

وقد أوضحت الدكتورة راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان أن البرنامج يحمل اسم "تعافى" وقد تم إعداده طبقا للبرامج العلمية المثبتة بالأدلة والمعتمدة دوليا، وتم البدء بالفعل فى تطبيق البرنامج فى الأقسام الداخلية في كل مستشفيات الأمانة.

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ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد واتباعا لإجراءات الوقاية ومنع التجمعات، فقد تقرر تطبيق البرنامج مع المرضى المتعافين من الإدمان والمترددين للمتابعة في برنامج الرعاية النهارية ، وذلك باستخدام التقنيات المختلفة عن طريق الانترنت، حيث تم إنشاء قناة خاصة على اليوتيوب لعرض محاضرات تثقيف نفسى للمتعافين بصورة مبسطة، كما يتم عمل جلسات علاج جماعى باستخدام تطبيقات مختلفة عبر الانترنت.

ياتى ذلك فى إطار اهتمام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بتطوير خدمات علاج الإدمان المقدمة فى المستشفيات التابعة لها.