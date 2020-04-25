شكرا لقرائتكم خبر عن التموين :لجان لفحص الأقماح المحلية الموردة من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم اللجان المشكلة من وزارات التموين والزراعة، وأيضًا من هيئة سلامة الغذاء، والرقابة على الصادرات والواردات لفحص الأقماح المحلية الموردة من المزارعين فى أماكن استلام الأقماح، حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة، ومن استلام أى أقماح قديمة أو غير مطابقة للشروط.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية باستلام القمح المحلى من المزارعين فى الموسم الحالى 2020، بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيهًا للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين طوال الوقت.

كما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسويق القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة والتى تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 450 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من ٣.٢ مليون طن.

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ويعد القمح أحد أهم السلع الاستراتيجية فى مصر، وأنه من المتوقع أن تكون معدلات الإنتاج هذا العام اكثر من العام الماضي، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القمح ٣.٤ مليون فدان مقارنة بـ ٣.١ مليون فدان العام الماضى ومن المستهدف توريد ٣.٦ مليون طن قمح لصالح وزارة التموين وسط اتخاذ الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.