شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى فى ذكرى تحرير سيناء: ما كان لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح بكل الجبھات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه فى مثل ھذا الیوم، استعادت مصر كامل ترابھا الوطنى، وما كان ھذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء.

وتابع الرئيس فى تغريدات على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"تحیة خالدة فى ھذا الیوم المجید إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصیل، تحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك، تحیة لبراعة المفاوض المصرى، وكل من شارك فى صناعة ھذه الملحمة التاریخیة".

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وأضاف الرئيس:"عاشت مصر وطنا كریما عزیزا، نبذل من أجله كل غال ونفیس.. كل عام وأنتم بخير".



