شكرا لقرائتكم خبر عن «فانوس المحبة العملاق».. إهداء من أقباط «الحتاحتة» إلى مسلميها بمناسبة رمضان(صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فانوس المحبة، فانوس عملاق يتجاوز طوله الأربعة أمتار، صنعته أيادي المحبة بإحدى قرى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، في بداية شهر رمضان، ليدخل أقباط القرية السرور على نفوس إخوتهم المسلمون، في شهر رمضان الكريم.

جاءت الفكرة لنجار شاب بقرية الحتاحتة، ومعه آخرين، لتنفيذ فانوس المحبة، فيقول أرمانيوس فوزي، إن الفانوس طوله 4 أمتار و30 سم، وإنه صنع الفانوس الضخم على نفقته الخاصة، ووضعه أمام مسجد القرية مشاركة منه لجيرانه وأصحاب عمره.

وأضاف «أرمانيوس»، أنه أنجز الفانوس خلال أسبوع واحد قبل حلول شهر رمضان، والفكرة لاقت ترحيب لدى الكل، قائلا: «وكان الدافع انني قابلت حب من ناس كتير تستاهل إني أقابلهم بنفس الحب، فقريتنا نموذج للتعايش والعلاقة الطيبة التي تجمع بين المسلمين والأقباط».

وتابع: «رفض شنودة جرجس، ومكاريوس فوزي، وأبانوب عادل، وميشيل جمال، وعماد عيد، من شباب الكنيسة، نقل الفانوس بسيارة وفضلوا حمله على الأكتاف لمسافة 300 متر من أمام كنيسة ماري جرجس الحتاحته، إلى مسجد القرية الشرقي»، في مشهد ساده الفرحة والسعادة بين أبناء القرية الذين وصفوه بـ«احتفالية كبيرة» بحلول شهر رمضان المعظم.

وأشار «أرمانيوس»، إلى أنه سبق وشارك مجموعة من الشباب المسلمين داخل القرية خلال شهر رمضان الماضي، في جمع التبرعات، وشراء شنط مواد غذائية «شنط رمضان» وتوزيعها على فقراء القرية، موضحًا أن مشاركته كقبطي مع الشباب المسلمين كان يدفع الأقباط للمشاركة والتبرع.

ويختتم «ارمانيوس» حديثه، قائلا: «نجحت في تحقيق هدفي وهو إسعاد أبناء القرية بحلول شهر رمضان المبارك».

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فانوس المحبة العملاق في المنيا

فانوس المحبة العملاق في المنيا

فانوس المحبة العملاق في المنيا

فانوس المحبة العملاق في المنيا

فانوس المحبة العملاق في المنيا