شكرا لقرائتكم خبر عن النقل يواصل تطهير عربات المترو والسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت قطاعات وزارة النقل عمليات التعقيم والتطهير لمكافحة فيروس كورونا، حيث قامت هيئة السكك الحديدية إتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من حيث التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة القطارات والمحطات و توفير ملصقات التوعية الخاصة بالفيروس وطرق انتشاره وطرق مجابهته، واستمرار عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته. كما قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو إتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 4,092

تعافي 1,075

وفيات 294

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