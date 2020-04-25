شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتلقى 3 تقارير عن أوضاع المصريين في السعودية والأردن ولبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عدة تقارير عن أحوال المصريين بالخارج، جاء التقرير الأول من السعودية، حيث أكد أحمد رجائي، المستشار العمالي المصري بالرياض، أن المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أطلقت تطبيق مقيم على الهواتف الذكية لرفع مستوى الخدمة في البوابة الإلكترونية، لإنجاز معاملات الجوازات للمقيمين بشكل آمن وسريع، حيث صار بإمكان صاحب العمل إصدار تأشيرة الخروج والعودة لعمالته عبر حسابه في منصة «أبشر» أو «مقيم» باستخدام تليفونه الشخصي دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الجوازات.

وفي لبنان، أفاد تقرير من شرين سيد عبدالجواد، الملحق العمالي بالعاصمة بيروت، أن مجلس الدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرار بتمديد قرار التعبئة العامة إلى 10 مايو المقبل على أن يتم تخفيف إجراءات التعبئة العامة على 5 مراحل على التوالي 27 أبريل، و4، و11، و25 مايو، و8 يونيو وترك لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي ستعود للعمل تدريجيًا.

ومن عمان، أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أنه لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا بالأردن عدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما مسبقا حتى اليوم، وقد وصل مجموع الإصابات من مختلف الجنسيات 441، و7 حالات وفيات، والمتعافين 326، والذين يتلقون العلاج 108 حالات، والحالات الجديدة 4.