شكرا لقرائتكم خبر عن يعاني من مرض مزمن.. تفاصيل ثاني حالة وفاة بـ«كورونا» في كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة كفرالشيخ، ثاني حالة وفاة بـ«كورونا» من أبناء المحافظة، حيث لفظ «م.ا»، حلاق بأحد أحياء مدينة كفرالشيخ، أنفاسه الأخيرة بمستشفى العزل ببلطيم. وقال جيرانه إنه كان يعاني أيضًا من مرض مزمن بالكلى.

ودفن «م.ا»، يبلغ من العمر٤٠ سنة، مساء الجمعة، بمقابر العائلة، بعد أن تم نقل جثمانه من مستشفى عزل بلطيم بعد أن تم تغسيله وتكفينه وفق الإجراءات الصحية المعمول بها في هذا الخصوص، بحضور أهليته وأقاربه.

وكانت حالة الوفاة الأولى لسيدة من قرية شباس عمير بمركز قلين.