شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: صرف 100 ألف جنيه مستحقات مصري عن فترة عمله بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات عامل مصري بلغت 24 ألف ريال سعودي، أي ما يوازى ما يزيد عن 100 ألف جنيه مصري.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة العامل المصري «محمد.أ.ح. أ» الذي يعمل بإحدى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية ويتضرر من عدم صرف مستحقاته، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وبالمتابعة مع المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرازق أحمد، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسؤولي شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات العامل المصري، وتم الاستجابة وتم تحصيل مستحقات العامل وبلغت 24 ألف ريال سعودي، بما يوازي ما يزيد عن 100 ألف جنيه مصري.