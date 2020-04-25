شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس معتدل وشبورة مائية الأحد.. والقاهرة 27 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأحد طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً شديد البرودة على كافة الأنحاء، بارد على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

والرياح خفيفة على شمال وجنوب الصعيد، تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة " 15– 27 "، الإسكندرية " 15– 22 "، قنا " 17 - 31 "، الأقصر " 18 – 31 "، أسوان " 18 – 32".