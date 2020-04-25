شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين جامعة بنها و«تعليم القليوبية» لإنشاء مواقع إلكترونية لـ300 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعة بنها، السبت، بروتوكول تعاون بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية، يتضمن إنشاء مواقع إلكترونية للإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بمحافظة القليوبية.

وكانت جامعة بنها قد إنتهت من انشاء مواقع لـ200 مدرسة بالفعل في المرحلة الأولى ويتضمن البروتوكول الحالي اضافة مواقع لـ300 مدرسة أخرى خلال هذا العام.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور طارق الششتاوي، المدير التنفيذي للمعلومات، وسامية عبدالحميد، أمين عام الجامعة، والدكتور شادي المشد، مدير البوابة الإلكترونية، والدكتورة فوزية إسماعيل، منسق المشروع بالمديرية.

وقال الدكتور طارق الششتاوي، المدير التنفيذي للمعلومات، إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار دور جامعة بنها وكلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية، وعلى رأسها قضية التعليم الأساسي لما تمثله من أهمية حقيقية في نمو وتطور المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الجامعة سوف تقوم باستكمال إنشاء مواقع إلكترونية للمدارس التابعة لمحافظة القليوبية مما يسهل التواصل ومتابعة أنشطة المدارس ويساعد في الحصول على اعتماد الجودة.

من جانبه، رحب طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتعاون بين الجامعة بمختلف كلياتها والمديرية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم الجامعة في الارتقاء بجودة العملية التعلمية، من خلال التعاون بين عدد من كليات الجامعة والمدارس الحكومية بمحافظة القليوبية.

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توقيع بروتوكول بين جامعة بنها وتعليم القليوبية لإنشاء مواقع إلكترونية لـ٣٠٠ مدرسة بالقليوبية ‎

توقيع بروتوكول بين جامعة بنها وتعليم القليوبية لإنشاء مواقع إلكترونية لـ٣٠٠ مدرسة بالقليوبية ‎

توقيع بروتوكول بين جامعة بنها وتعليم القليوبية لإنشاء مواقع إلكترونية لـ٣٠٠ مدرسة بالقليوبية ‎