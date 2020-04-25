شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات التطهير والنظافة بالمراكز والأحياء بأسيوط للحماية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار حملات رش وتطهير ونظافة كافة الشوارع والميادين وكافة المرافق والمنشأت بجميع المراكز والاحياء، بالتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية تفعيلا لمبادرة «حلوة يابلدي» بمشاركة كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف محافظ أسيوط إلى أنه تم تكلف المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار، السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، بترأس حملات مكبرة بالمراكز والقري لتعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشات الحكومية والغير حكومية وماكينات الصرافة الآلي وقصور الثقافة والمنشات التعليمية وكافة المرافق.

وأوضح المحافظ أنه تم تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأشار محافظ أسيوط إلى أن حملات التطهير والنظافة تتم بمشاركة فرق ومعدات التطهير بالمنطقة الجنوبية العسكرية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وفرق مديريات الطب البيطري والصحة والزراعة والمشاركات المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدني.

وترأس نائب المحافظ الحملات التي يتم شنها بحي شرق وحي غرب وقرى مركز أسيوط، وترأس السكرتير العام حملات مراكز الجنوب، والسكرتير العام المساعد حملات مراكز الشمال؛ وذلك للتأكيد والتشديد والإشراف على تنفيذ الحملات المقررة لمتابعة أعمال النظافة والتطهير بالتنسيق مع كافة الجهات للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد كما شملت الحملات تطهير وتعقيم قصور الثقافة والمكتبات ومراكز الشباب والاقسام الشرطية والمحاكم بانواعها بجميع قرى ومراكز المحافظة.

واستهدفت الحملات تطهير المنشأت والمرافق بحى غرب أسيوط بمشاركة المهندس محمد صلاح، رئيس شركة المياه، وخالد مصطفى، مدير وحدة الإنقاذ السريع ومحمد بشير، رئيس الحي وبمركز أسيوط بمشاركة اللواء هشام الطويل، رئيس المركز وبمركز ساحل سليم بمشاركة أسامة سحيم، رئيس المركز وبمركز الغنايم بمشاركة جاد الله مشرف، رئيس المركز والبدارى بمشاركة محمد حسن، رئيس المركز ومركز أبنوب بمشاركة تاج جلال أبوسداح، رئيس المركز والفتح بمشاركة عبدالرؤوف النمر، رئيس المركز وصدفا، بمشاركة حسين كشك، رئيس المركز.

Advertisements

حملات تطهير بالمراكز والأحياء بأسيوط

حملات تطهير بالمراكز والأحياء بأسيوط

حملات تطهير بالمراكز والأحياء بأسيوط

حملات تطهير بالمراكز والأحياء بأسيوط