شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: افتتاح المرحلة الأولى من كوبري قلما العلوي بطريق مصر – الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر – الإسكندرية الزراعي (اتجاه الإسكندرية إلى القاهرة وفتحه أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين)، مشيرًا إلى تكلفة الكوبري الإجمالية وتبلغ 215 مليون جنيه، ويبلغ طول الكوبري 1050 متر شامل المداخل وعرضه 24 مترا، بواقع 3 حارات لكل اتجاه، مضيفًا أن المرحلة الثانية من الكوبري (باتجاه الإسكندرية) سيتم البدء في تنفيذها فورًا وسيتم الانتهاء منها خلال أكتوبر المقبل.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع تنفذه النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويأتي ضمن خطة الوزارة لإنشاء 6 كباري بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وهي كباري قلما- الشرقاوية- طوخ طنبشا /صفط الحرية- دسنوس /أم دينار- جنبواي- كفر الدوار، بإجمالي تكلفة 932 مليون جنيه، حيث ستساهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الإختناقات المرورية ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكباري.

وأكد «الوزير» أن وزارة النقل مستمرة في تنفيذ كافة المشروعات، ومنها مشروعات الطرق والكباري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل، موضحًا أنه يتم تعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحًا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، مع الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل والتأكيد على ارتدائها.

كوبري قلما العلوي بطريق مصر-الإسكندرية

كوبري قلما العلوي بطريق مصر-الإسكندرية

كوبري قلما العلوي بطريق مصر-الإسكندرية