شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح 3 موانئ بالبحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناءي بورتوفيق والزيتيات بمحافظة السويس، وميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وتم استئناف الحركة الملاحية مع استمرار غلق ميناء الغردقة. ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسي بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ، الخريطة المناخية التي تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 4,092

تعافي 1,075

وفيات 294

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