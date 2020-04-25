شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 طن جبن رومي «غير صالحة» قبل توزيعها في كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال مباحث التموين بكفر الشيخ من ضبط ١٥٠٠ قرص جبن رومي منتهي الصلاحية ولايصلح للاستخدام الادمي بمخزن معمل لإنتاج منتجات الالبان بإحدي قري مركز كفر الشيخ كان يعد لتوزيعها علي زبائنه خلال شهر رمضان بقصد تحقيق أرباح كبيره من ذلك.

وكانت قد وصلت معلومات أكدتها التحريات للعقيد محمد دومه رئيس مباحث التموين، بأن أحد أصحاب معامل منتجات الألبان جمع كميه كبيره من أقراص الجبن الرومي منتهية الصلاحية بمخزن خاص به بإحدي قري مركز كفرالشيخ بقصد توزيعها علي زبائنه بعموم المحافظة خلال شهر رمضان رغم أنها فاسدة وأصابها العفن ولاتصلح للاستعمال الآدمي.

بعد استئذان النيابة العامة تم مداهمة المخزن من خلال قوه أمنية برئاسة العقيد محمد دومة رئيس مباحث التموين، وتم ضبط كمية قدرها 1500 قرص جبن رومي تزنْ 20 طن تقريباً منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات التعفن والتلف، وكان صاحبها يقوم بإعادة تدويرها وطباعة تاريخ إنتاج صلاحية ساري وطرحه للتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر رقم ( 262 ) لسنة 2020 م جنح أمن دولة طوارئ كفرالشيخ، وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

ومن ناحيته أكد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، علي استمرارية شن هذه الحملات بصفة يومية على كافة أماكن بيع السلع للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك يأتي في إطار تزامن الدولة في إتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.