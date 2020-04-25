شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: استمرار عجلة الإنتاج بجميع مشروعات المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المحافظة والوقوف على انتظام سير العمل والأنتاج بها. وأكد المحافظ على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى استمرار عجلة الأنتاج فى كافة القطاعات بالمحافظة والمناطق الصناعية وتقديم كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات امام المستثمرين وأصحاب المشروعات. هذا وقد تفقد المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، الكسارة الخاصة بوحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة فى محجر الوادى الأسيوطى بمدينة أسيوط الجديدة ومتابعة إنتاجه وسير العمل حيث يبلغ إنتاج المحجر حوالى 135 متر مكعب سن 1 وسن 2 بالوردية الواحدة وهو ما يتم استخدامه فى الخلطة الإسفلتية لاعمال الرصف وكذلك استخدام التربة فى طبقة الأساس للطرق المسندة للمشروع وتابع السكرتير المساعد تنفيذ اجراءات الامن الصناعى داخل المحجر حفاظاً على حياة العاملين بالموقع. رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس أسامة أحمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,092

تعافي 1,075

وفيات 294

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