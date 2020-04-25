شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال رصف شارع الشهيد سعيد عبد الخالق بحي فيصل بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت أعمال الرصف بشارع الشهيد سعيد عبد الخالق، بداية من مسجد الاستقامة وحتى مبنى رئاسة حي فيصل ليربط بعض مدن حي فيصل بطريق السويس القاهرة وطريق السويس القاهرة القديم. وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وتغيير أغطية غرف تفتيش الصرف الصحي وعمل مصارف لمياه الامطاربالشارع، ومد كابلات كهربائية لتدعيم الإنارة العامة والتيار الكهربائي لبعض مدي حي فيصل. يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، باستمرار اعمال الرصف والتطوير علي مستوي الأحياء بجانب الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم إتخاذها لمجابهة فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,092

تعافي 1,075

وفيات 294

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