شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لفض السوق الأسبوعي بـ«سيدي سالم» في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قادت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم بكفر الشيخ، حملة مكبرة لفض السوق الأسبوعي بالمدينة، ومنع الباعة الجائلين من تجهيز السوق، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وذلك لحماية المواطنين من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق (الموسمية – الأسبوعية- الماشية) بدائرة المحافظة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الخصوص.