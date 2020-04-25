شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الإفتاء يشيد بتضحيات وبطولات القوات المسلحة فى التصدى للإرهاب والدفاع عن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة البواسل وبالضربات الناجحة والمتلاحقة لأبطال القوات المسلحة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب، وذلك بمناسبة الاحتفالات بذكرى "تحرير سيناء الحبيبة" التى تحل اليوم السبت 25 أبريل.

وأكد مرصد الإفتاء فى بيانه الذى أصدره اليوم السبت، أن ما يقدمه أبطال القوات المسلحة البواسل فى الدفاع عن تراب الوطن ومواجهة جماعات الغدر والإرهاب والضلال وحماية الحدود المصرية تعكس يقظة أبطال القوات المسلحة وحمايتهم لكل شبر من تراب الوطن.

وتوجه مرصد الإفتاء بأصدق التهاني إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد أحمد زكى -القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى- وللقوات المسلحة المصرية قادةً وضباطًا وجنودًا، وجموع الشعب المصرى، بمناسبة ذكرى "تحرير سيناء" الحبيبة التى توافق 25 أبريل من كل عام.

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وأشار المرصد إلى نجاح جهود القوات المسلحة فى توجيه العديد من الضربات الاستباقية القوية ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية لتقويض قدرتها على شن أية عمليات إرهابية إجرامية ضد الوطن.

وأشاد مرصد الإفتاء بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وتضحياتهم فى مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التى تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب في كل مكان.

ودعا مرصد الإفتاء إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية.